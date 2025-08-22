Circuit de découverte du patrimoine de Bully Bully Rhône

Circuit de découverte du patrimoine de Bully

Circuit de découverte du patrimoine de Bully Départ place de la mairie 69210 Bully Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Aménagé en 2019, le circuit patrimoine de Bully est un parcours ludique de 2 km jalonné de 10 panneaux présentant les sites incontournables du village, des plus anciens aux plus contemporains. Redécouvrez ce beau village des Pierres Dorées !

+33 4 74 01 00 67

English :

Developed in 2019, the Bully heritage circuit is a 2 km-long playful route marked out with 10 panels presenting the village’s unmissable sites, from the oldest to the most contemporary. Rediscover this beautiful village of the Golden Stones!

Deutsch :

Der 2019 angelegte Kulturerbe-Rundweg von Bully ist ein 2 km langer spielerischer Parcours mit 10 Tafeln, die die unumgänglichen Sehenswürdigkeiten des Dorfes vorstellen, von den ältesten bis zu den zeitgenössischsten. Entdecken Sie dieses schöne Dorf der Pierres Dorées neu!

Italiano :

Realizzato nel 2019, il sentiero del patrimonio di Bully è un divertente percorso di 2 km con 10 pannelli che presentano i siti essenziali del villaggio, dai più antichi ai più contemporanei. Riscoprite questo splendido villaggio delle Pierres Dorées!

Español :

Construido en 2019, el sendero del patrimonio de Bully es un divertido recorrido de 2 km con 10 paneles que presentan los lugares esenciales del pueblo, desde los más antiguos hasta los más contemporáneos. ¡Redescubra este hermoso pueblo de las Pierres Dorées!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-15 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme