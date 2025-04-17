Circuit de découverte du patrimoine et de l’art sacré Saint-Mamet-la-Salvetat Cantal

Circuit de découverte du patrimoine et de l’art sacré 15220 Saint-Mamet-la-Salvetat Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

La communauté de Communes de la Châtaigneraie cantalienne vous propose de découvrir l’art sacré et du patrimoine religieux de 12 communes, grâce à un guide permettant de mieux appréhender la richesse des églises et chapelles du territoire.

https://www.chataigneraie15.fr/ +33 4 71 49 33 30

English : Heritage and sacred art discovery tour

The Community of communes of the Châtaigneraie Cantalienne offers you the opportunity to discover the sacred art and religious heritage of 12 villages thanks to a guide that allows you to better understand the richness of the churches and chapels of the territory.

Deutsch :

Die Communauté de Communes de la Châtaigneraie cantalienne bietet Ihnen die Möglichkeit, die sakrale Kunst und das religiöse Erbe von 12 Gemeinden mithilfe eines Führers zu entdecken, der es Ihnen ermöglicht, den Reichtum der Kirchen und Kapellen des Gebiets besser zu verstehen.

Italiano :

La Comunità dei Comuni della Châtaigneraie Cantalien vi offre l’opportunità di scoprire l’arte sacra e il patrimonio religioso di 12 comuni, grazie a una guida che vi permetterà di comprendere meglio la ricchezza di chiese e cappelle della zona.

Español :

La Mancomunidad de Municipios de la Châtaigneraie Cantalien le ofrece la oportunidad de descubrir el arte sacro y el patrimonio religioso de 12 municipios, gracias a una guía que le permitirá conocer mejor la riqueza de las iglesias y capillas de la zona.

