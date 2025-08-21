Circuit de Dun à la vieille Meuse Dun-sur-Meuse Meuse

Circuit de Dun à la vieille Meuse Adultes Vélo de route Difficulté moyenne

Circuit de Dun à la vieille Meuse 55110 Dun-sur-Meuse Meuse Grand Est

Durée : 90 Distance : 4400.0 Tarif :

Au départ de l’ancienne forteresse de Dun-Haut, un beau panorama s’offre à vous depuis le parvis de l’Eglise Notre-Dame de Bonne Garde. D’en haut, vous pouvez deviner le chemin qui serpente le long des étangs et de la vieille Meuse que vous allez suivre. La promenade à fleur d’eau permet d’observer la riche faune et flore sauvages de nos rivages. Le retour du bas vers le haut de Dun se fait par le même chemin.

Difficulté moyenne

English :

From the old fortress of Dun-Haut, a beautiful panorama is offered to you from the square in front of the Church of Notre-Dame de Bonne Garde. From above, you can guess the path that winds along the ponds and the old Meuse that you will follow. The walk along the water allows you to observe the rich wildlife on our shores. The return from the bottom to the top of Dun is by the same path.

Deutsch :

Von der alten Festung Dun-Haut aus bietet sich Ihnen vom Vorplatz der Kirche Notre-Dame de Bonne Garde ein schönes Panorama. Von oben können Sie den Weg erahnen, der sich entlang der Teiche und der alten Maas schlängelt, dem Sie folgen werden. Bei einem Spaziergang direkt am Wasser können Sie die reiche wilde Flora und Fauna unserer Ufer beobachten. Der Rückweg vom unteren zum oberen Teil von Dun verläuft auf demselben Weg.

Italiano :

Dall’antica fortezza di Dun-Haut si gode di un bellissimo panorama dalla piazza antistante la chiesa di Notre-Dame de Bonne Garde. Dall’alto si vede il sentiero che si snoda lungo gli stagni e la vecchia Mosa che si percorre. La passeggiata lungo la riva del mare permette di osservare la ricca fauna e flora delle nostre coste. Il viaggio di ritorno dal basso verso l’alto di Dun segue lo stesso percorso.

Español :

Desde la antigua fortaleza de Dun-Haut, se le ofrece un hermoso panorama desde la plaza frente a la iglesia de Notre-Dame de Bonne Garde. Desde arriba, puede ver el camino que serpentea a lo largo de los estanques y el antiguo Mosa que seguirá. El paseo por la orilla del agua permite observar la rica fauna y flora de nuestras costas. El viaje de vuelta desde la base hasta la cima de Dun sigue el mismo camino.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Système d’information touristique Lorrain