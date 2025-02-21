Circuit de Herny Herny Moselle

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de Herny Rue de l’Étang 57580 Herny Moselle Grand Est

Distance : 6000.0

Promenade à travers le village de Herny et aux alentours. La boucle démarre derrière l’école, pour 6 km avec un balisage anneau bleu. Possibilité de raccourcir le circuits à mi-chemin grâce à une liaison de 1,5 km.

https://www.dufcc.com/ +33 3 87 00 42 72

English :

Stroll through the village of Herny and its surroundings. The loop starts behind the school, for 6 km with a blue ring marker. Possibility to shorten the circuit halfway thanks to a 1.5 km link.

Deutsch :

Wanderung durch das Dorf Herny und die Umgebung. Der Rundweg beginnt hinter der Schule und führt über 6 km mit einer blauen Ringmarkierung. Es besteht die Möglichkeit, den Rundweg auf halber Strecke durch eine 1,5 km lange Verbindung abzukürzen.

Italiano :

Una passeggiata attraverso il villaggio di Herny e i suoi dintorni. L’anello inizia dietro la scuola, per 6 km con una segnaletica ad anello blu. C’è la possibilità di accorciare il circuito a metà strada con un collegamento di 1,5 km.

Español :

Un paseo por el pueblo de Herny y sus alrededores. El bucle comienza detrás de la escuela, a lo largo de 6 km con una marca de anillo azul. Existe la posibilidad de acortar el circuito a mitad de camino con un enlace de 1,5 km.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-21 par Système d’information touristique Lorrain