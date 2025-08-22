Circuit de la Baronnie Circuit n°8 Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire

Circuit de la Baronnie Circuit n°8 En VTC

Circuit de la Baronnie Circuit n°8 37290 Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 220 Distance : 36400.0 Tarif :

Entre Touraine et Bas-berry, le circuit passe par la forêt de Preuilly où vous pourrez découvrir un arboretum et un labyrinthe. Après une incursion dans le département de l’Indre, retour à Preuilly-sur-Claise et sa magnifique abbatiale recouverte par un toit de style bourguignon à tuiles vernissées.

+33 2 47 94 96 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Baronnie circuit Circuit n°8

Between Touraine and Bas-Berry, the trail runs through Preuilly forest where you can admire an arboretum and a maze! After a foray into the Indre département, head back to Preuilly-sur-Claise to see its splendid abbey church boasting a Burgundy-style roof with glazed tiling.

Deutsch : Baronnie-Rennstrecke Rennstrecke Nr. 8

Die Tour führt zwischen der Touraine und dem Bas-Berry durch den Wald von Preuilly, wo Sie ein Arboretum und ein Labyrinth entdecken. Nach einem Abstecher in das Département Indre Rückfahrt nach Preuilly-sur-Claise und seine prunkvolle Abteikirche mit ihrem lackierten Ziegeldach im Stil des Burgund.

Italiano :

Tra Touraine e Bas-berry, il tour attraversa la foresta di Preuilly, dove si possono scoprire un arboreto e un labirinto. Dopo un’incursione nel dipartimento dell’Indre, tornate a Preuilly-sur-Claise e alla sua magnifica chiesa abbaziale coperta da un tetto in stile borgognone con tegole smaltate.

Español : Circuito Baronnie Circuito n°8

Entre Touraine y Bas-berry, el recorrido pasa por el bosque de Preuilly, donde podrá descubrir un arboreto y un laberinto. Tras una incursión en el departamento de Indre, vuelva a Preuilly-sur-Claise y a su magnífica iglesia abacial cubierta por un tejado de estilo borgoñón con tejas vidriadas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-18 par SIT Centre-Val de Loire