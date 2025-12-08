Circuit de la Bolle Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Circuit de randonnée en moyenne montagne
La Bolle Saint-Dié-des-Vosges
Distance 1,5 km pour 60 mètres de dénivelé.
Balisage anneau jaune.
Facile
http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 42 22 22
English :
Mid-mountain hiking trails
La Bolle Saint-Dié-des-Vosges
Distance: 1.5 km with 60 m vertical drop.
Marking: yellow ring.
Deutsch :
Rundwanderung in einem Mittelgebirge
La Bolle Saint-Dié-des-Vosges
Entfernung: 1,5 km bei 60 m Höhenunterschied.
Markierung: gelber Ring.
Italiano :
Sentiero di media montagna
La Bolle Saint-Dié-des-Vosges
Distanza: 1,5 km con un dislivello di 60 metri.
Segnaletica: anello giallo.
Español :
Senderismo de media montaña
La Bolle Saint-Dié-des-Vosges
Distancia: 1,5 km con un desnivel de 60 metros.
Señalización: anillo amarillo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Système d’information touristique Lorrain