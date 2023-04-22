Circuit de la Bouffiere PR2 Bioule Bioule Tarn-et-Garonne

Circuit de la Bouffiere PR2 Bioule Bioule Tarn-et-Garonne vendredi 1 août 2025.

Circuit de la Bouffiere PR2 Bioule

Circuit de la Bouffiere PR2 Bioule 7 Rue de l’église, 82800 Bioule 82800 Bioule Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Un parcours sur des petites routes de campagne qui, du village de Bioule au hameau la Bouffière, passe à travers champs et longe l’Aveyron nous faisant découvrir une architecture agricole caractéristique de la région. Boucle très agréable à faire en vélo.

http://www.gorges-aveyron-tourisme.com/ +33 5 63 67 29 84

English : Circuit of the Bouffiere PR2 Bioule

A route on small country roads which, from the village of Bioule to the hamlet of La Bouffière, passes through fields and along the Aveyron river making us discover a characteristic agricultural architecture of the region. A very pleasant loop to do by bike.

Deutsch :

Eine Strecke auf kleinen Landstraßen, die vom Dorf Bioule bis zum Weiler La Bouffière durch Felder und entlang des Flusses Aveyron führt und uns die für die Region typische landwirtschaftliche Architektur entdecken lässt. Eine sehr angenehme Radtour.

Italiano :

Dal villaggio di Bioule alla frazione di La Bouffière, questo percorso segue piccole strade di campagna attraverso i campi e lungo le rive dell’Aveyron, rivelando la caratteristica architettura agricola della regione. Un anello molto piacevole da percorrere in bicicletta.

Español : Circuito de la Bouffiere PR2 Bioule

Una ruta por pequeños caminos rurales que, desde el pueblo de Bioule hasta la aldea de La Bouffière, atraviesa campos y bordea el Aveyron, permitiéndonos descubrir la arquitectura agrícola característica de la región. Un bucle muy agradable para hacer en bicicleta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-04-22 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme