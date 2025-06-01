Circuit de la Brèche au Diable Perrières Calvados

Circuit de la Brèche au Diable Perrières Calvados vendredi 1 août 2025.

Circuit de la Brèche au Diable

Circuit de la Brèche au Diable 14170 Perrières Calvados Normandie

Durée : 480 Distance : 37000.0 Tarif :

Tout en se dirigeant vers le site mythique de la brèche au diable, cette randonnée sera l’occasion de traverser de nombreux villages situés au nord de Falaise et d’y découvrir de multitudes surprises. En grande partie calcaire, le terrain changera momentanément, tel un songe, pour laisser la place à un terrain chaotique où la rivière, creusant la roche, crée une atmosphère fantastique.

http://www.falaise-suissenormande.com/ +33 2 31 90 17 26

English : Circuit de la Brèche au Diable

As you make your way towards the legendary site of the Brèche au Diable, this route offers you the opportunity to pass through several villages to the north of Falaise and to discover many surprises along your way. Mainly comprised of limestone, the relief takes on a temporary new face, as in a dream, to offer a chaotic landscape, where the river has hollowed out the rocks to shape a fantasy-like atmosphere.

Deutsch :

Auf dem Weg zur mythischen Teufelsschanze führt diese Wanderung durch zahlreiche Dörfer nördlich von Falaise, in denen es viel zu entdecken gibt. Der größte Teil des Geländes besteht aus Kalkstein, der sich wie ein Traum vorübergehend verändert, um einem chaotischen Gelände Platz zu machen, in dem der Fluss, der sich in den Fels gräbt, eine fantastische Atmosphäre schafft.

Italiano :

Sulla strada per il mitico sito della Breccia del Diavolo, questa escursione vi porterà attraverso molti villaggi a nord di Falaise, dove scoprirete molte sorprese. Per lo più calcareo, il terreno cambierà momentaneamente, come in un sogno, per lasciare il posto a un terreno caotico dove il fiume, scavando nella roccia, crea un’atmosfera fantastica.

Español :

De camino al mítico lugar de la Brecha del Diablo, esta excursión le llevará a través de muchos pueblos al norte de Falaise, donde descubrirá muchas sorpresas. Mayoritariamente calcáreo, el terreno cambiará momentáneamente, como un sueño, para dar paso a un terreno caótico donde el río, excavando en la roca, crea una atmósfera fantástica.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme