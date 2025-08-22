Circuit de la Bresmes Randonnée en Nord-Touraine Pernay Indre-et-Loire

Circuit de la Bresmes Randonnée en Nord-Touraine A pieds

Circuit de la Bresmes Randonnée en Nord-Touraine Rue de la Mairie 37230 Pernay Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 9000.0 Tarif :

Le circuit de la Bresmes à Pernay est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant cette charmante balade, vous aurez l’opportunité de longer bois et cours d’eau. Une variante vous permettra de rejoindre l’autre circuit de randonnée de la commune.

https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/randonnees-et-decouvertes/randonnees-pedestres/ +33 7 88 77 03 80

English : Bresmes circuit Hiking in Nord-Touraine

The Bresmes trail in Pernay is certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. This charming walk takes you along woods and streams. A variant will take you to the commune’s other hiking trail.

Deutsch : Bresmes-Rundweg Wandern in der Nord-Touraine

Der Bresmes-Rundweg in Pernay wurde von der Fédération Française de Randonnée Pédestre (Französischer Wanderverband) ausgezeichnet. Während dieser reizvollen Wanderung haben Sie die Möglichkeit, an Wäldern und Wasserläufen entlang zu wandern. Eine Variante ermöglicht es Ihnen, den anderen Wanderweg

Italiano :

Il sentiero di Bresmes a Pernay è approvato dalla Fédération Française de Randonnée Pédestre. Questa incantevole passeggiata si snoda tra boschi e ruscelli. Esiste un percorso alternativo che conduce all’altro sentiero escursionistico del comune.

Español : Circuito de Bresmes Senderismo en Nord-Touraine

El sendero de Bresmes, en Pernay, está homologado por la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Este encantador paseo discurre entre bosques y arroyos. Hay una variante que lleva a la otra ruta de senderismo del municipio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire