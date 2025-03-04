Circuit de la Bussière Saint-Léger-sous-la-Bussière Saône-et-Loire

Circuit de la Bussière Saint-Léger-sous-la-Bussière Saône-et-Loire vendredi 1 août 2025.

Circuit de la Bussière En VTT assistance électrique Difficile

Circuit de la Bussière Parking de la salle des fêtes La Belouse 71520 Saint-Léger-sous-la-Bussière Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10600.0 Tarif :

Balade par monts et par vaux. Un moulin à eau qui fonctionnait encore en 1980, les vestiges du donjon d’un château du Moyen-Âge qui surplombe la vallée, une église avec son clocher du XIIe siècle, la Grosne, petit affluent de la Saône riche de multiples variétés de poissons voilà ce que ce circuit vus propose tout en traversant l’ensemble des hameaux qui constituent le village de Saint Léger sous la Bussière.

https://www.tourismevertsvallons.com/ +33 3 85 59 72 24

English :

A stroll through hills and valleys. A water mill that was still in operation in 1980, the remains of the keep of a medieval castle overlooking the valley, a church with its 12th-century bell tower, the Grosne, a small tributary of the Saône and home to many varieties of fish: this is what this tour has to offer, as you pass through all the hamlets that make up the village of Saint Léger sous la Bussière.

Deutsch :

Wanderung durch Berge und Täler. Eine Wassermühle, die 1980 noch in Betrieb war, die Überreste des Bergfrieds einer mittelalterlichen Burg, die das Tal überragt, eine Kirche mit ihrem Glockenturm aus dem 12. Jahrhundert, die Grosne, ein kleiner Nebenfluss der Saône mit zahlreichen Fischarten: All dies bietet dieser Rundgang, der durch alle Weiler führt, die das Dorf Saint Léger sous la Bussière bilden.

Italiano :

Una passeggiata tra colline e valli. Un mulino ad acqua ancora in funzione nel 1980, i resti del mastio di un castello medievale che domina la valle, una chiesa con il campanile del XII secolo, la Grosne, un piccolo affluente della Saona con una ricca varietà di pesci: ecco cosa offre questo percorso che attraversa tutte le frazioni che compongono il villaggio di Saint Léger sous la Bussière.

Español :

Un paseo entre colinas y valles. Un molino de agua todavía en funcionamiento en 1980, los restos de la torre del homenaje de un castillo medieval que domina el valle, una iglesia con su campanario del siglo XII, el Grosne, pequeño afluente del Saona con una rica variedad de peces: esto es lo que ofrece este sendero a su paso por todas las aldeas que componen el pueblo de Saint Léger sous la Bussière.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data