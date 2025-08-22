Circuit de la Calonne Fontaine-la-Louvet Eure

Circuit de la Calonne

Circuit de la Calonne 27230 Fontaine-la-Louvet Eure Normandie

Durée : 150 Distance : 8000.0

Cette balade part de Fontaine la Louvet, petit village à la limite du Pays d’Auge et du Lieuvin où la Calonne prend sa source pour se jeter à Pont l’Evêque dans la Touques.

En vallée protégée Natura 2000, vous profiterez à la fois de la verdure des prés et de la partie ombragée de la forêt, avec comme décor la rivière qui coule paisiblement.

English : Circuit de la Calonne

This walk leaves from Fontaine la Louvet, a small village on the border with the Pays d’Auge and the Lieuvin region, where the river Calonne has its source, before flowing into the river Touques in Pont l’Evêque.

In a Natura 2000 protected valley, you will enjoy both the green meadows and the shaded forest, with the gently flowing river in the background.

Deutsch :

Diese Wanderung beginnt in Fontaine la Louvet, einem kleinen Dorf an der Grenze zwischen dem Pays d’Auge und dem Lieuvin, wo die Calonne entspringt und bei Pont l’Evêque in den Touques mündet

In einem Natura-2000-geschützten Tal genießen Sie sowohl das Grün der Wiesen als auch den schattigen Teil des Waldes vor der Kulisse des friedlich dahinfließenden Flusses.

Italiano :

Questa passeggiata parte da Fontaine la Louvet, un piccolo villaggio al confine tra i Pays d’Auge e Lieuvin, dove il fiume Calonne nasce per sfociare nel Touques a Pont l’Evêque

In questa valle protetta da Natura 2000, potrete godere sia del verde dei prati che della parte ombreggiata della foresta, con il fiume che scorre tranquillo sullo sfondo.

Español :

Este paseo parte de Fontaine la Louvet, un pequeño pueblo situado en la frontera del País de Auge y Lieuvin, donde el río Calonne nace para desembocar en el Touques en Pont l’Evêque

En este valle protegido por la red Natura 2000, disfrutará tanto del verde de los prados como de la sombra del bosque, con el río fluyendo tranquilamente al fondo.

