Circuit de la carrière Ottange Moselle

Circuit de la carrière Ottange Moselle vendredi 1 août 2025.

Circuit de la carrière Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de la carrière 57840 Ottange Moselle Grand Est

Durée : 105 Distance : 5600.0 Tarif :

Occupant un site de confluence de deux vallées ceinturées de forêts d’où l’on extrayait jadis le charbon de bois avant d’y exploiter des mines de fer et plus récemment des carrières, ce circuit au départ d’Ottange se poursuit par le plateau. Culminant à plus de 400 mètres d’altitude, il offre de remarquables points de vue tout en marquant la frontière avec le Luxembourg. Vous passez à proximité de pelouses calcaires, et vous immergez dans un environnement forestier riche en faune et en flore.

Facile

+33 3 82 53 33 18

English :

Occupying a confluence of two valleys surrounded by forests from where charcoal was once extracted before the exploitation of iron mines and more recently quarries, this circuit from Ottange continues on to the plateau. It is more than 400 metres high and offers remarkable viewpoints while marking the border with Luxembourg. You will pass close to limestone lawns and immerse yourself in a forest environment rich in fauna and flora.

Deutsch :

Dieser Rundweg, der in Ottange beginnt, führt über das Plateau, wo zwei von Wäldern umgebene Täler zusammenfließen, in denen früher Holzkohle abgebaut wurde, bevor Eisenminen und in jüngerer Zeit Steinbrüche entstanden. Mit einer Höhe von über 400 m bietet das Plateau bemerkenswerte Aussichtspunkte und markiert gleichzeitig die Grenze zu Luxemburg. Sie kommen an Kalksteinrasen vorbei und tauchen in eine Waldumgebung ein, die reich an Fauna und Flora ist.

Italiano :

Occupando un sito in cui si incontrano due valli circondate da foreste, da cui un tempo si estraeva il carbone prima dello sfruttamento delle miniere di ferro e, più recentemente, delle cave, questo circuito che parte da Ottange prosegue sull’altopiano. Con un’altitudine di oltre 400 metri, offre una vista straordinaria e segna il confine con il Lussemburgo. Si passa da prati calcarei e ci si immerge in un ambiente forestale ricco di flora e fauna.

Español :

Ocupando un lugar en el que confluyen dos valles rodeados de bosques, de los que antiguamente se extraía el carbón vegetal antes de que se explotaran las minas de hierro y, más recientemente, las canteras, este circuito que parte de Ottange continúa en la meseta. Se eleva a más de 400 metros de altitud y ofrece unas vistas extraordinarias al tiempo que marca la frontera con Luxemburgo. Pasará por prados de piedra caliza y se sumergirá en un entorno forestal rico en fauna y flora.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-25 par Système d’information touristique Lorrain