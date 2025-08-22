Circuit de la Chapelle aux Rois Bitry Nièvre

Circuit de la Chapelle aux Rois En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Circuit de la Chapelle aux Rois Salle des fêtes 58310 Bitry Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 13240.0 Tarif :

La commune de Bitry s’étend sur 1746 hectares. La borne du Ramois culmine à 326 mètres, la rivière La Maloise coule au point le plus bas soit à 189 mètres. Entre le bourg et le hameau des Beauchats, on visitera une chapelle dédiée à Saint-Marc et Saint- Roc, restaurée au XXe siècle.

Difficulté moyenne

+33 3 86 39 63 15

English :

The commune of Bitry covers 1,746 hectares. The Ramois milestone rises to 326 meters, while the river La Maloise flows at its lowest point at 189 meters. Between the village and the hamlet of Les Beauchats, you can visit a chapel dedicated to Saint-Marc and Saint-Roc, restored in the 20th century.

Deutsch :

Die Gemeinde Bitry erstreckt sich über eine Fläche von 1746 Hektar. Der Grenzstein Ramois erreicht eine Höhe von 326 Metern, der Fluss La Maloise fließt am tiefsten Punkt, nämlich auf 189 Metern. Zwischen dem Dorf und dem Weiler Les Beauchats befindet sich eine Kapelle, die Saint-Marc und Saint-Roc gewidmet ist und im 20.

Italiano :

Bitry si estende su una superficie di 1.746 ettari. La pietra miliare del Ramois sale a 326 metri, mentre il fiume La Maloise scorre nel suo punto più basso a 189 metri. Tra il villaggio e la frazione di Les Beauchats, si può visitare una cappella dedicata a Saint-Marc e Saint-Roc, restaurata nel XX secolo.

Español :

Bitry tiene una superficie de 1.746 hectáreas. El hito del Ramois se eleva a 326 metros, mientras que el río La Maloise alcanza su punto más bajo a 189 metros. Entre el pueblo y la aldea de Les Beauchats, se puede visitar una capilla dedicada a Saint-Marc y Saint-Roc, restaurada en el siglo XX.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data