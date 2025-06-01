Circuit de La Chapelle Morlet Saône-et-Loire
Circuit de La Chapelle Morlet Saône-et-Loire vendredi 1 août 2025.
Circuit de La Chapelle A pieds Difficulté moyenne
Circuit de La Chapelle Carrefour des 4 chemins (500 m après le dernier hameau en direction de Collonge- 71360 Morlet Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 6200.0 Tarif :
Ce circuit vous permet de découvrir les paysages de bocage caractéristiques de la région.
Difficulté moyenne
https://www.autun-tourisme.com/ +33 3 85 86 80 38
English :
This tour takes in the region’s characteristic bocage landscapes.
Deutsch :
Auf dieser Route können Sie die für die Region charakteristischen Heckenlandschaften entdecken.
Italiano :
Questo percorso si snoda attraverso i caratteristici terreni agricoli con siepi della regione.
Español :
Esta ruta le llevará a través de las características tierras de labranza con setos de la región.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data