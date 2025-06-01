Circuit de La Chapelle Morlet Saône-et-Loire

Circuit de La Chapelle Morlet Saône-et-Loire vendredi 1 août 2025.

Circuit de La Chapelle A pieds Difficulté moyenne

Circuit de La Chapelle Carrefour des 4 chemins (500 m après le dernier hameau en direction de Collonge- 71360 Morlet Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6200.0 Tarif :

Ce circuit vous permet de découvrir les paysages de bocage caractéristiques de la région.

Difficulté moyenne

https://www.autun-tourisme.com/ +33 3 85 86 80 38

English :

This tour takes in the region’s characteristic bocage landscapes.

Deutsch :

Auf dieser Route können Sie die für die Region charakteristischen Heckenlandschaften entdecken.

Italiano :

Questo percorso si snoda attraverso i caratteristici terreni agricoli con siepi della regione.

Español :

Esta ruta le llevará a través de las características tierras de labranza con setos de la región.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data