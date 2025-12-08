Circuit de la chapelle de la Jambe de Fer Lubine Vosges
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de la chapelle de la Jambe de Fer 88490 Lubine Vosges Grand Est
Circuit de randonnée en moyenne montagne
Lubine
Distance 9,5 km pour 313 mètres de dénivelé.
Balisage anneau rouge.
Difficulté moyenne
http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 42 22 22
English :
Mid-mountain hiking trails
Lubine
Distance: 9.5 km, ascent 313 m.
Marking: red ring.
Deutsch :
Rundwanderung in einem Mittelgebirge
Lubine
Entfernung: 9,5 km bei 313 m Höhenunterschied.
Markierung: roter Ring.
Italiano :
Percorsi escursionistici di media montagna
Lubine
Distanza: 9,5 km con un dislivello di 313 metri.
Segnalazione: anello rosso.
Español :
Rutas de senderismo de media montaña
Lubine
Distancia: 9,5 km con un desnivel de 313 metros.
Señalización: anillo rojo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Système d’information touristique Lorrain