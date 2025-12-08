Circuit de la chapelle de la Jambe de Fer Lubine Vosges

Circuit de la chapelle de la Jambe de Fer Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de la chapelle de la Jambe de Fer 88490 Lubine Vosges Grand Est

Durée : Distance : 9500.0 Tarif :

Circuit de randonnée en moyenne montagne

Lubine

Distance 9,5 km pour 313 mètres de dénivelé.

Balisage anneau rouge.

Difficulté moyenne

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 42 22 22

English :

Mid-mountain hiking trails

Lubine

Distance: 9.5 km, ascent 313 m.

Marking: red ring.

Deutsch :

Rundwanderung in einem Mittelgebirge

Lubine

Entfernung: 9,5 km bei 313 m Höhenunterschied.

Markierung: roter Ring.

Italiano :

Percorsi escursionistici di media montagna

Lubine

Distanza: 9,5 km con un dislivello di 313 metri.

Segnalazione: anello rosso.

Español :

Rutas de senderismo de media montaña

Lubine

Distancia: 9,5 km con un desnivel de 313 metros.

Señalización: anillo rojo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Système d’information touristique Lorrain