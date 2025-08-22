Circuit de la Chapelle de l’Habit Domfront-en-Champagne Sarthe

Circuit de la Chapelle de l’Habit

Circuit de la Chapelle de l’Habit 72240 Domfront-en-Champagne Sarthe Pays de la Loire

Domfront était l’un des plus importants prieurés de l’abbaye de religieux augustins fondée en 1070 à Beaulieu.

English :

Domfront was one of the most important priories of the Augustinian abbey founded in 1070 at Beaulieu.

Deutsch :

Domfront war eines der wichtigsten Priorate der 1070 in Beaulieu gegründeten Abtei der Augustiner-Chorherren.

Italiano :

Domfront era uno dei più importanti priorati dell’abbazia agostiniana fondata nel 1070 a Beaulieu.

Español :

Domfront era uno de los prioratos más importantes de la abadía agustina fundada en 1070 en Beaulieu.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-04 par eSPRIT Pays de la Loire