Circuit de La Chapelle de Repas Tintry Saône-et-Loire

Circuit de La Chapelle de Repas En VTT assistance électrique Difficile

Circuit de La Chapelle de Repas Parking du barrage du Pont du roi 71490 Tintry Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 13600.0 Tarif :

Ce circuit vous amène depuis le pied du barrage du Pont du Roi jusqu’à la clairière de Repas connue pour sa chapelle, son ancienne motte féodale et son habitat dispersé.

https://www.autun-tourisme.com/ +33 3 85 86 80 38

English :

This tour takes you from the foot of the Pont du Roi dam to the Repas clearing, famous for its chapel, ancient motte féodale and scattered settlement.

Deutsch :

Dieser Rundweg führt Sie vom Fuß des Staudamms von Pont du Roi bis zur Lichtung von Repas, die für ihre Kapelle, ihre alte feudale Motte und ihre verstreuten Siedlungen bekannt ist.

Italiano :

Questo sentiero conduce dai piedi della diga del Pont du Roi alla radura di Repas, famosa per la sua cappella, l’antica motta feudale e gli insediamenti sparsi.

Español :

Este sendero le llevará desde el pie de la presa del Pont du Roi hasta el claro de Repas, famoso por su capilla, su antigua mota feudal y sus asentamientos dispersos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data