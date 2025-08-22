Circuit de la chapelle Saint Firmin Saint-Martin-Saint-Firmin Eure

Circuit de la chapelle Saint Firmin

Circuit de la chapelle Saint Firmin 27450 Saint-Martin-Saint-Firmin Eure Normandie

Durée : 150 Distance : 9600.0 Tarif :

Terroir authentique en Normandie, la vallée de la Véronne dévoile un paysage de bocage préservé et un bel espace de randonnée. Voici un circuit pédestre vallonné de 9,6 km qui offre une balade sportive et varié sur les chemins du Vièvre.

+33 2 32 56 02 39

English : Circuit de la chapelle Saint Firmin

An authentic Norman terroir, the Véronne valley displays an unspoilt bocage landscape and provides a pleasant place to hike. Here is a 9.6-km long (5.5 miles) hilly walk for a strenuous and varied walk along paths of the Vièvre region.

Deutsch :

Als authentisches Terroir in der Normandie enthüllt das Tal der Véronne eine erhaltene Heckenlandschaft und ein schönes Wandergebiet. Hier ist eine hügelige Wanderroute von 9,6 km Länge, die eine sportliche und abwechslungsreiche Wanderung auf den Wegen des Vérons bietet.

Italiano :

La valle di Véronne, un’autentica regione della Normandia, presenta un paesaggio di bocage ben conservato e una bellissima area escursionistica. Si tratta di un circuito collinare di 9,6 km che offre una passeggiata sportiva e varia sui sentieri della Vièvre.

Español :

El valle de Véronne, auténtica región de Normandía, cuenta con un paisaje de bocage bien conservado y una hermosa zona de paseo. Se trata de un circuito de senderismo de 9,6 km que ofrece un paseo deportivo y variado por los senderos del Vièvre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme