Circuit de la chapelle Saint Rémy Saint-Sauvier Allier

Circuit de la chapelle Saint Rémy 2 Saint-Rémy 03370 Saint-Sauvier Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Cet itinéraire vous plonge dans l’histoire de la commune et rappelle la prépondérance de l’eau au XIXe siècle.

This itinerary plunges you into the history of the commune and recalls the preponderance of water in the 19th century.

Diese Route lässt Sie in die Geschichte der Gemeinde eintauchen und erinnert an die Vorherrschaft des Wassers im 19.

Questo itinerario vi immerge nella storia del comune e ricorda la preponderanza dell’acqua nel XIX secolo.

Este itinerario le sumerge en la historia del municipio y recuerda la preponderancia del agua en el siglo XIX.

