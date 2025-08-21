Circuit de la chapelle Saint Rémy Saint-Sauvier Allier
Circuit de la chapelle Saint Rémy Saint-Sauvier Allier vendredi 1 mai 2026.
Circuit de la chapelle Saint Rémy
Circuit de la chapelle Saint Rémy 2 Saint-Rémy 03370 Saint-Sauvier Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Cet itinéraire vous plonge dans l’histoire de la commune et rappelle la prépondérance de l’eau au XIXe siècle.
English :
This itinerary plunges you into the history of the commune and recalls the preponderance of water in the 19th century.
Deutsch :
Diese Route lässt Sie in die Geschichte der Gemeinde eintauchen und erinnert an die Vorherrschaft des Wassers im 19.
Italiano :
Questo itinerario vi immerge nella storia del comune e ricorda la preponderanza dell’acqua nel XIX secolo.
Español :
Este itinerario le sumerge en la historia del municipio y recuerda la preponderancia del agua en el siglo XIX.
