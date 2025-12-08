Circuit de la chapelle Saint-Roch Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Circuit de la chapelle Saint-Roch Saint-Dié-des-Vosges Vosges vendredi 1 mai 2026.
Circuit de la chapelle Saint-Roch Adultes A pieds
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de la chapelle Saint-Roch 88100 Saint-Dié-des-Vosges Vosges Grand Est
Durée : 60 Distance : 2500.0 Tarif :
Circuit de randonnée périurbain
Parking lycée Georges-Baumont Saint-Dié
Distance 2,5 km pour 90 mètres de dénivelé.
Balisage anneau vert.
http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 42 22 22
English :
Peri-urban hiking trail
Parking lycée Georges-Baumont Saint-Dié
Distance: 2.5 km, 90 m ascent.
Marking: green ring.
Deutsch :
Rundwanderung durch die Vorstadt
Parkplatz Lycée Georges-Baumont Saint-Dié
Entfernung: 2,5 km bei einem Höhenunterschied von 90 Metern.
Markierung: grüner Ring.
Italiano :
Percorso pedonale periurbano
Parcheggio del liceo Georges-Baumont Saint-Dié
Distanza: 2,5 km con un dislivello di 90 metri.
Segnaletica: anello verde.
Español :
Sendero periurbano
Aparcamiento del Liceo Georges-Baumont Saint-Dié
Distancia: 2,5 km con un desnivel de 90 metros.
Señalización: anillo verde.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-25 par Système d’information touristique Lorrain