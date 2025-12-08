Circuit de la chapelle Saint-Roch Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Circuit de la chapelle Saint-Roch Adultes A pieds

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de la chapelle Saint-Roch 88100 Saint-Dié-des-Vosges Vosges Grand Est

Durée : 60 Distance : 2500.0 Tarif :

Circuit de randonnée périurbain

Parking lycée Georges-Baumont Saint-Dié

Distance 2,5 km pour 90 mètres de dénivelé.

Balisage anneau vert.

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 42 22 22

English :

Peri-urban hiking trail

Parking lycée Georges-Baumont Saint-Dié

Distance: 2.5 km, 90 m ascent.

Marking: green ring.

Deutsch :

Rundwanderung durch die Vorstadt

Parkplatz Lycée Georges-Baumont Saint-Dié

Entfernung: 2,5 km bei einem Höhenunterschied von 90 Metern.

Markierung: grüner Ring.

Italiano :

Percorso pedonale periurbano

Parcheggio del liceo Georges-Baumont Saint-Dié

Distanza: 2,5 km con un dislivello di 90 metri.

Segnaletica: anello verde.

Español :

Sendero periurbano

Aparcamiento del Liceo Georges-Baumont Saint-Dié

Distancia: 2,5 km con un desnivel de 90 metros.

Señalización: anillo verde.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-25 par Système d’information touristique Lorrain