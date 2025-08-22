Circuit de la Cité de Capdenac Capdenac Lot
Circuit de la Cité de Capdenac
Circuit de la Cité de Capdenac 46100 Capdenac Lot Occitanie
Durée : 90 Distance : 3400.0 Tarif :
Panorama exceptionnel sur la vallée du Lot qui encercle le site et la cité de Capdenac-Gare qui est née au XIXe siècle dans la vallée.
Ancien lieu d’échange celtique puis romain, la pointe rocheuse sur laquelle se dessine Capdenac- le-Haut aujourd’hui devient, au Moyen-Âge, une citadelle
English:
Exceptional panorama of the Lot valley, which encircles the site, and the town of Capdenac-Gare, which grew up in the valley in the 19th century.
A former Celtic and Roman trading post, the rocky outcrop on which Capdenac-le-Haut now stands became a citadel in the Middle Ages
Deutsch:
Außergewöhnliches Panorama über das Tal des Lot, das den Ort umschließt, und die Stadt Capdenac-Gare, die im 19. Jahrhundert im Tal entstand.
Der Felsvorsprung, auf dem sich das heutige Capdenac- le-Haut abzeichnet, war früher ein keltischer und später ein römischer Handelsplatz und wurde im Mittelalter zur Zitadelle
Italiano:
Eccezionale vista panoramica sulla valle del Lot, che circonda il sito, e sulla città di Capdenac-Gare, cresciuta nella valle nel XIX secolo.
Antica stazione commerciale celtica e romana, lo sperone roccioso su cui sorge oggi Capdenac-le-Haut divenne una cittadella nel Medioevo
Español:
Excepcionales vistas panorámicas sobre el valle del Lot, que rodea el lugar, y la ciudad de Capdenac-Gare, que creció en el valle en el siglo XIX.
Antiguo puesto comercial celta y romano, el peñasco rocoso sobre el que se alza hoy Capdenac-le-Haut se convirtió en ciudadela en la Edad Media
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot