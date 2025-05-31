Circuit de la combe des enfants Coussey Vosges

Ce parcours dans les bois de Colombelle vous permettra de découvrir pendant un court moment la faune et la flore de l’Ouest des Vosges. Vous cheminerez sur des routes sinueuses entourées de hêtres. Plus loin, vous découvrirez l’ancienne sablière de Coussey et les fameuses combes des Enfants.

Regardez ! Respirez ! Ressourcez-vous !

Balisage anneau bleu

Facile

English :

This trail through the woods of Colombelle will give you a brief glimpse of the flora and fauna of the western Vosges. You’ll follow winding roads surrounded by beech trees. Further on, you’ll discover the old Coussey sand pit and the famous combes des Enfants.

Take a look! Breathe in! Recharge your batteries!

Markings: blue ring

Deutsch :

Auf dieser Strecke durch die Wälder von Colombelle können Sie für kurze Zeit die Flora und Fauna der Westvogesen entdecken. Sie wandern auf kurvenreichen Straßen, die von Buchen umgeben sind. Weiter hinten entdecken Sie die ehemalige Sandgrube von Coussey und die berühmten Combes des Enfants.

Schauen Sie sich um! Atmen Sie ein! Schöpfen Sie neue Kraft!

Markierung: blauer Ring

Italiano :

Questo percorso attraverso i boschi di Colombelle vi permetterà di avere un breve assaggio della flora e della fauna dei Vosgi occidentali. Seguirete strade tortuose circondate da faggi. Più avanti, scoprirete l’ex cava di sabbia di Coussey e le famose combes des Enfants.

Date un’occhiata! Respirate profondamente! Ricaricate le batterie!

Segnaletica: anello blu

Español :

Este sendero por los bosques de Colombelle le permitirá echar un breve vistazo a la flora y la fauna de los Vosgos occidentales. Recorrerá caminos sinuosos rodeados de hayas. Más adelante, descubrirá el antiguo arenal de Coussey y las famosas combes des Enfants.

Eche un vistazo Respire hondo Recargue las pilas

Señalización: anillo azul

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-31 par Système d’information touristique Lorrain