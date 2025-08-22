Circuit de la coulée des moulins Beaulieu-sur-Loire Loiret

Circuit de la coulée des moulins A pieds

Circuit de la coulée des moulins Place d’Armes 45630 Beaulieu-sur-Loire Loiret Centre-Val de Loire

L’origine de Beaulieu-sur-Loire remonte à l’an 406. Perché sur les coteaux viticoles de la Loire, le village est situé à la limite du Berry, du Sancerrois, de la Puisaye et du Nivernais.

English :

The origin of Beaulieu-sur-Loire goes back to the year 406. Perched on the vineyard slopes of the Loire, the village is located on the border of Berry, Sancerrois, Puisaye and Nivernais.

Deutsch :

Der Ursprung von Beaulieu-sur-Loire geht auf das Jahr 406 zurück. Das Dorf thront auf den Weinhängen der Loire und liegt an der Grenze zwischen den Regionen Berry, Sancerrois, Puisaye und Nivernais.

Italiano :

Le origini di Beaulieu-sur-Loire risalgono all’anno 406. Arroccato sulle pendici dei vigneti della Loira, il villaggio si trova al confine tra Berry, Sancerrois, Puisaye e Nivernais.

Español :

Los orígenes de Beaulieu-sur-Loire se remontan al año 406. Encaramado en las laderas de los viñedos del Loira, el pueblo está situado en la frontera de Berry, Sancerrois, Puisaye y Nivernais.

