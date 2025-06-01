Circuit de la Croix Cavalier Tintry Saône-et-Loire

Circuit de la Croix Cavalier Parking du barrage du Pont du Roi 71490 Tintry Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Ce circuit vous permet de découvrir les paysages du plateau d’Antully entre le bourg de Tintry et le vallon de Canada.

https://www.autun-tourisme.com/ +33 3 85 86 80 38

English :

This tour takes in the scenery of the Antully plateau between the village of Tintry and the Canada valley.

Deutsch :

Auf dieser Route können Sie die Landschaften des Plateaus von Antully zwischen der Ortschaft Tintry und dem Vallon de Canada entdecken.

Italiano :

L’itinerario si snoda nel paesaggio dell’altopiano di Antully, tra il villaggio di Tintry e la valle del Canada.

Español :

Esta ruta recorre el paisaje de la meseta de Antully, entre el pueblo de Tintry y el valle del Canadá.

