Circuit de la Croix Cavalier Tintry Saône-et-Loire

Circuit de la Croix Cavalier Parking du barrage du Pont du Roi 71490 Tintry Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 8400.0
Ce circuit vous permet de découvrir les paysages du plateau d’Antully entre le bourg de Tintry et le vallon de Canada.
https://www.autun-tourisme.com/ +33 3 85 86 80 38
English :
This tour takes in the scenery of the Antully plateau between the village of Tintry and the Canada valley.
Deutsch :
Auf dieser Route können Sie die Landschaften des Plateaus von Antully zwischen der Ortschaft Tintry und dem Vallon de Canada entdecken.
Italiano :
L’itinerario si snoda nel paesaggio dell’altopiano di Antully, tra il villaggio di Tintry e la valle del Canada.
Español :
Esta ruta recorre el paisaje de la meseta de Antully, entre el pueblo de Tintry y el valle del Canadá.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data