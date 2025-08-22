Circuit de la Devise La Devise Charente-Maritime

Circuit de la Devise

Circuit de la Devise Place du Prieuré 17700 La Devise Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Le circuit de la Devise vous fait découvrir les maisons charentaises typiques de nos villages, ses lavoirs, vieux puits et fermes. Le Terrier du Mugon offre un joli panorama à son sommet.

https://aunis-sud.fr/je-decouvre-aunis-sud/a-deux-roues/les-circuits-velo/ +33 5 46 07 22 33

English :

The Devise circuit takes in the typical Charentais houses of our villages, its washhouses, old wells and farms. The Terrier du Mugon offers a panoramic view from its summit.

Deutsch :

Auf dem Devise-Rundweg können Sie die für unsere Dörfer typischen Charente-Häuser, seine Waschhäuser, alten Brunnen und Bauernhöfe entdecken. Der Terrier du Mugon bietet auf seinem Gipfel ein schönes Panorama.

Italiano :

Il sentiero della Devise si snoda tra le tipiche case charentiane dei nostri villaggi, i lavatoi, i vecchi pozzi e le fattorie. Il Terrier du Mugon offre una bella vista panoramica dalla sua cima.

Español :

El sendero de Devise recorre las casas típicas charentais de nuestros pueblos, sus lavaderos, antiguos pozos y granjas. El Terrier du Mugon ofrece una hermosa vista panorámica desde su cima.

