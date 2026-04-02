Circuit de la Diaichotte Chagey Haute-Saône
Circuit de la Diaichotte Chagey Haute-Saône vendredi 1 mai 2026.
Circuit de la Diaichotte A pieds Difficulté moyenne
Circuit de la Diaichotte 39 Grande Rue 70400 Chagey Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 6100.0 Tarif :
Du menhir aux bois, sous le regard de la diaichotte, le sentier révèle la maisonnette du Pagerey, secret caché au cœur de la forêt.
Difficulté moyenne
+33 3 84 46 98 70
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English :
From the menhir to the woods, under the gaze of the diaichotte, the trail reveals the Pagerey cottage, a secret hidden in the heart of the forest.
Deutsch :
Vom Menhir zum Wald, unter dem Blick der Diaichotte, enthüllt der Pfad das Häuschen des Pagerey, ein verstecktes Geheimnis im Herzen des Waldes.
Italiano :
Dal menhir al bosco, sotto lo sguardo della diaichotte, il sentiero rivela il cottage Pagerey, un segreto nascosto nel cuore della foresta.
Español :
Del menhir al bosque, bajo la mirada del diaichotte, el sendero revela la cabaña Pagerey, un secreto escondido en el corazón del bosque.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-16 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data