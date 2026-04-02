Circuit de la Diaichotte Chagey Haute-Saône

Circuit de la Diaichotte A pieds Difficulté moyenne

Circuit de la Diaichotte 39 Grande Rue 70400 Chagey Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6100.0 Tarif :

Du menhir aux bois, sous le regard de la diaichotte, le sentier révèle la maisonnette du Pagerey, secret caché au cœur de la forêt.

Difficulté moyenne

+33 3 84 46 98 70

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English :

From the menhir to the woods, under the gaze of the diaichotte, the trail reveals the Pagerey cottage, a secret hidden in the heart of the forest.

Deutsch :

Vom Menhir zum Wald, unter dem Blick der Diaichotte, enthüllt der Pfad das Häuschen des Pagerey, ein verstecktes Geheimnis im Herzen des Waldes.

Italiano :

Dal menhir al bosco, sotto lo sguardo della diaichotte, il sentiero rivela il cottage Pagerey, un segreto nascosto nel cuore della foresta.

Español :

Del menhir al bosque, bajo la mirada del diaichotte, el sendero revela la cabaña Pagerey, un secreto escondido en el corazón del bosque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-16 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data