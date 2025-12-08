circuit de la dune DEWULF Leffrinckoucke Nord

circuit de la dune DEWULF A pieds

circuit de la dune DEWULF Plage, boulevard Jean Baptiste Trystram 59495 Leffrinckoucke Nord Hauts-de-France

Durée : 90 Distance : 4200.0 Tarif :

Située entre Leffrinckoucke et Zuydcoote, la dune Dewulf s’étend sur près de 300 hectares. Protégée par le conservatoire du littoral depuis 1987, elle est gérée par le département du Nord. La dune boisée, assez présente dans cet espace naturelle, est le dernier stade de l’évolution de la dune.

English : circuit de la dune DEWULF

Located between Leffrinckoucke and Zuydcoote, Dewulf Dune covers almost 300 hectares. Protected by the Conservatoire du Littoral since 1987, it is managed by the Département du Nord. The wooded dune, quite present in this natural area, is the last stage in the dune’s evolution.

Deutsch : circuit de la dune DEWULF

Die Dewulf-Düne liegt zwischen Leffrinckoucke und Zuydcoote und erstreckt sich über eine Fläche von fast 300 Hektar. Sie ist seit 1987 durch das Conservatoire du Littoral geschützt und wird vom Département Nord verwaltet. Die bewaldete Düne, die in diesem Naturgebiet recht häufig vorkommt, ist das letzte Stadium der Entwicklung der Düne.

Italiano :

Situata tra Leffrinckoucke e Zuydcoote, la Dune Dewulf si estende per quasi 300 ettari. Protetta dal Conservatoire du Littoral dal 1987, è gestita dal Département du Nord. La duna boscosa, piuttosto comune in quest’area naturale, è l’ultimo stadio dell’evoluzione della duna.

Español : circuit de la dune DEWULF

Situada entre Leffrinckoucke y Zuydcoote, la Duna de Dewulf ocupa casi 300 hectáreas. Protegida por el Conservatoire du Littoral desde 1987, está gestionada por el Département du Nord. La duna arbolada, bastante frecuente en este espacio natural, es la última etapa de la evolución de la duna.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-16 par SIM Hauts-de-France