Circuit de la dune Fossile Ghyvelde Les Moëres Ghyvelde Nord

Circuit de la dune Fossile Ghyvelde Les Moëres A pieds

Circuit de la dune Fossile Ghyvelde Les Moëres place de Berck, GHYVELDE 59123 Ghyvelde Nord Hauts-de-France

Durée : 120 Distance : 7000.0 Tarif :

Ancien cordon dunaire, elle est le vestige d’un ancien rivage datant de plus de 5000 ans. Vaste de 300 hectares, elle est située à 3 km de la mer.

English : Circuit de la dune Fossile Ghyvelde Les Moëres

A former dune belt, it is the remnant of an ancient shoreline dating back over 5,000 years. Spanning 300 hectares, it is located 3 km from the sea.

Deutsch : Circuit de la dune Fossile Ghyvelde Les Moëres

Als ehemaliger Dünenstreifen ist er der Überrest eines alten Ufers, das mehr als 5000 Jahre alt ist. Sie ist 300 Hektar groß und liegt 3 km vom Meer entfernt.

Italiano :

Ex cintura di dune, è il residuo di un antico litorale risalente a più di 5.000 anni fa. Con una superficie di 300 ettari, si trova a 3 km dal mare.

Español : Circuit de la dune Fossile Ghyvelde Les Moëres

Antiguo cinturón de dunas, es el vestigio de un antiguo litoral que data de hace más de 5.000 años. Con una superficie de 300 hectáreas, se encuentra a 3 km del mar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-16 par SIM Hauts-de-France