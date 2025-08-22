Circuit de la Durantie VTT Lanzac Lot

Durée : 75 Distance : 11000.0 Tarif :

Circuit relativement court, mais avec une très grosse montée après la Durantie

 

English :

Relatively short circuit, but with a very steep climb after Durantie

Deutsch :

Relativ kurze Rundreise, aber mit einem sehr großen Anstieg nach La Durantie

Italiano :

Circuito relativamente breve, ma con una salita molto ripida dopo Durantie

Español :

Circuito relativamente corto, pero con una subida muy pronunciada después de Durantie

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot