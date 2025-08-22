Circuit de la fontaine Saint-Loup Cernoy-en-Berry Loiret

Circuit de la fontaine Saint-Loup A pieds

Circuit de la fontaine Saint-Loup Place de l’église 45360 Cernoy-en-Berry Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 165 Distance : 10500.0 Tarif :

Vous traverserez tour à tour les cultures entourées de haies puis les forêts profondes remplies de

légendes, ne vous retournez pas, une birette vous suit peut-être ! Vous terminerez en passant

devant la Fontaine Saint-Loup. N’oubliez pas d’y tremper votre chemise et l’a peur s’en ira .

+33 2 38 31 24 51

English :

You will cross in turn the cultures surrounded by hedges then the deep forests filled with

don’t turn around, a birette may be following you! You will finish by passing

in front of the Fontaine Saint-Loup. Don’t forget to dip your shirt and the fear will go away .

Deutsch :

Sie werden abwechselnd durch von Hecken umgebene Felder und dann durch tiefe Wälder voller Legenden wandern

drehen Sie sich nicht um, vielleicht folgt Ihnen ein Birette ! Zum Abschluss passieren Sie

an der Fontaine Saint-Loup vorbei. Vergessen Sie nicht, Ihr Hemd in den Brunnen zu tauchen, dann i

Italiano :

Attraverserete a turno le coltivazioni circondate da siepi e poi le profonde foreste piene di leggende

non guardatevi indietro, una biretta potrebbe seguirvi! Terminerete passando

davanti alla Fontaine Saint-Loup. Non dimenticate di immergere la camicia e la paura sparirà .

Español :

Atravesará sucesivamente los cultivos rodeados de setos y luego los profundos bosques llenos de leyendas

no mires atrás, ¡puede que te siga una birreta ! Terminará pasando

frente a la Fontaine Saint-Loup. No olvide mojarse la camisa y se le quitará el miedo .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par SIT Centre-Val de Loire