CIRCUIT DE LA FORÊT DE LONGUENÉE Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Circuit de la Forêt de Longuenée

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de la Forêt de Longuenée 49220 Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 12800.0 Tarif :

Une belle balade de 13 kilomètres dans les allées de cette forêt domaniale de l’Anjou bleu, avec pour seul bruit, le chant des oiseaux et le joyeux remue-ménage des petits animaux des bois.

https://www.tourisme-anjoubleu.com/offres/sentier-de-la-foret-domaniale-de-longuenee-erdre-en-anjou-fr-2710328/ +33 2 41 92 86 83

English :

A beautiful 13 kilometers walk in the alleys of this state forest of the blue Anjou, with for only noise, the song of the birds and the merry stirring of the small animals of the wood.

Deutsch :

Ein schöner Spaziergang von 13 Kilometern durch die Alleen dieses Staatswaldes im blauen Anjou. Das einzige Geräusch, das Sie hören, ist der Gesang der Vögel und das fröhliche Treiben der kleinen Waldtiere.

Italiano :

Una bella passeggiata di 13 chilometri tra i vicoli di questa foresta demaniale nella regione dell’Anjou Bleu, con il solo suono del canto degli uccelli e il gioioso viavai dei piccoli animali del bosco.

Español :

Un hermoso paseo de 13 kilómetros por los callejones de este bosque estatal de la región de Anjou Bleu, con el único sonido del canto de los pájaros y el alegre bullicio de los pequeños animales del bosque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-17 par Anjou tourime