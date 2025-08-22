Circuit de la forêt de Mézières Mézières-sous-Lavardin Sarthe

Circuit de la forêt de Mézières

Circuit de la forêt de Mézières 72240 Mézières-sous-Lavardin Sarthe Pays de la Loire

Après la route du Fourneau, la route grimpe et vous serez récompensé, d’abord par la vue sur les champs et la forêt puis par la découverte d’un four à chanvre. Quelques mètres plus loin, se cache le manoir du Vieux-Lavardin.

English :

After the route du Fourneau, the road climbs and you will be rewarded, firstly by the view over fields and forest, and then by the discovery of a hemp oven. A few yards further on, you’ll find the Vieux-Lavardin manor house.

Deutsch :

Nach der Route du Fourneau steigt die Straße an und Sie werden belohnt, zuerst mit dem Blick über Felder und Wälder und dann mit der Entdeckung eines Hanfofens. Einige Meter weiter versteckt sich das Herrenhaus von Vieux-Lavardin.

Italiano :

Dopo la route du Fourneau, la strada sale e sarete ricompensati prima dalla vista sui campi e sulla foresta e poi dalla scoperta di un forno di canapa. Pochi metri più avanti, si nasconde la casa padronale Vieux-Lavardin.

Español :

Después de la route du Fourneau, la carretera sube y se verá recompensado, en primer lugar, por las vistas sobre los campos y el bosque y, después, por el descubrimiento de un horno de cáñamo. Unos metros más adelante, se esconde la casa solariega de Vieux-Lavardin.

