Circuit de la forêt et de la fontaine Sainte-Radegonde Chambon-la-Forêt Loiret

Circuit de la forêt et de la fontaine Sainte-Radegonde 4 Rue du Cardinal de la Luzerne 45340 Chambon-la-Forêt Loiret Centre-Val de Loire

A l’orée de la forêt d’Orléans, Chambon-la-Forêt recèle de nombreux trésors dont la fontaine Sainte-Radégonde. Elle doit son nom à la reine des francs et moniale qui aurait fait jaillir d’un coup de talon une source fraîche et limpide.

English : Circuit de la forêt et de la fontaine Sainte-Radegonde

At the edge of the Forest of Orléans, Chambon-la-Forêt harbours many treasures including the Sainte-Radégonde Fountain. It owes its name to the Queen of the Franks and Moniale who is said to have caused a fresh and clear spring to rise by kicking her heels.

Am Rande des Waldes von Orléans birgt Chambon-la-Forêt zahlreiche Schätze, darunter den Brunnen Sainte-Radégonde. Er verdankt seinen Namen der fränkischen Königin und Nonne, die angeblich mit einem Fersenschlag eine frische, klare Quelle sprudeln ließ.

Ai margini della foresta di Orléans, Chambon-la-Forêt possiede molti tesori, tra cui la fontana Sainte-Radégonde. Deve il suo nome alla regina dei Franchi e a una monaca che si dice abbia fatto sgorgare una sorgente fresca e limpida con un colpo di tacco.

Al borde del bosque de Orleans, Chambon-la-Forêt contiene muchos tesoros, entre ellos la fuente de Sainte-Radégonde. Debe su nombre a la reina de los francos y a una monja que, según se dice, hizo brotar un manantial fresco y claro con un golpe de talón.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-04 par SIT Centre-Val de Loire