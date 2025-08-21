Circuit de la Forge Chemiré-en-Charnie Sarthe
Circuit de la Forge Chemiré-en-Charnie Sarthe vendredi 1 mai 2026.
Circuit de la Forge
Circuit de la Forge 72540 Chemiré-en-Charnie Sarthe Pays de la Loire
Idéalement située au coeur de la Charnie historique, la commune de Chemiré propose 4 boucles au départ du centre-bourg pour randonner au sein de ce riche patrimoine naturel et historique.
English :
Ideally located in the heart of the historic Charnie, the town of Chemiré offers 4 loops starting from the town center to hike in this rich natural and historical heritage.
Deutsch :
Die Gemeinde Chemiré liegt ideal im Herzen der historischen Charnie und bietet 4 Rundwege ab dem Ortszentrum zum Wandern in diesem reichen Natur- und Geschichtserbe an.
Italiano :
Situato in posizione ideale nel cuore della Charnie storica, il comune di Chemiré offre 4 itinerari dal centro del villaggio per passeggiare in questo ricco patrimonio naturale e storico.
Español :
Idealmente situado en el corazón de la Charnie histórica, el municipio de Chemiré ofrece 4 circuitos que parten del centro del pueblo para recorrer este rico patrimonio natural e histórico.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-21 par eSPRIT Pays de la Loire