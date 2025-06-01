Circuit de la fosse aux loups Selles Eure

Circuit de la fosse aux loups Selles Eure vendredi 1 août 2025.

Circuit de la fosse aux loups 27500 Selles Eure Normandie

Durée : 80 Distance : 5600.0 Tarif :

Près de Pont-Audemer et de la vallée de la Risle, une balade qui serpente de collines en forêts, à la découverte du bocage, ce paysage taillé par la main de l’homme, et des croyances toujours vivaces des saints guérisseurs.

+33 2 32 41 08 21

English : Circuit de la fosse aux loups

Close to Pont-Audemer and the Risle valley, this walk winds among hills and forests to explore the bocage, this man-made landscape, and learn more about the popular belief in Holy Healers, which is still very much alive nowadays.

Deutsch :

In der Nähe von Pont-Audemer und dem Risle-Tal schlängelt sich ein Spaziergang von Hügeln zu Wäldern, um die Bocage, diese von Menschenhand geformte Landschaft, und den immer noch lebendigen Glauben an heilende Heilige zu entdecken.

Italiano :

Nei pressi di Pont-Audemer e della valle della Risle, una passeggiata che si snoda tra colline e foreste, alla scoperta del bocage, un paesaggio scolpito dalla mano dell’uomo, e delle credenze ancora vive dei santi guaritori.

Español :

Cerca de Pont-Audemer y del valle de Risle, un paseo que serpentea de las colinas a los bosques, descubriendo el bocage, un paisaje esculpido por la mano del hombre, y las creencias aún vivas de los santos curanderos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme