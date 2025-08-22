Circuit de la Garenne à la Roche Fleurie Grez-Neuville Maine-et-Loire

Circuit de la Garenne à la Roche Fleurie

Circuit de la Garenne à la Roche Fleurie 49220 Grez-Neuville Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 7600.0 Tarif :

Ce circuit offre une découverte du Village de Charme de Grez-Neuville. Une randonnée à l’image de l’histoire de la commune, située entre deux bourgs de part et d’autre de la rivière de la Mayenne.

English :

This circuit offers a discovery of the Village de Charme of Grez-Neuville. A hike in the image of the history of the village, located between two villages on both sides of the Mayenne river.

Deutsch :

Dieser Rundgang bietet eine Entdeckung des Village de Charme von Grez-Neuville. Eine Wanderung, die die Geschichte der Gemeinde widerspiegelt, die zwischen zwei Städten auf beiden Seiten des Flusses Mayenne liegt.

Italiano :

Questo circuito permette di scoprire il Village de Charme di Grez-Neuville. Una passeggiata che riflette la storia del paese, situato tra due villaggi ai lati del fiume Mayenne.

Español :

Este circuito permite descubrir el Village de Charme de Grez-Neuville. Un paseo que refleja la historia del pueblo, situado entre dos aldeas a ambos lados del río Mayenne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-06 par Anjou tourime