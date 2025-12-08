Circuit de la Garenne | Salles d’Angles Salles-d’Angles Charente

Circuit de la Garenne | Salles d’Angles

Circuit de la Garenne | Salles d’Angles Place André Hitier 16130 Salles-d’Angles Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Blottie au milieu des premiers coteaux de Grande Champagne, premier cru AOP du cognac, Salles d’Angles profite de la proximité de la ville tout en jouissant de la sérénité de la campagne.

+33 5 45 82 10 71

English : Circuit de la Garenne | Salles d’Angles

Nestling on the first slopes of Grande Champagne, a premier cru AOP cognac region, Salles d’Angles enjoys the proximity of the city and the serenity of the countryside.

Deutsch :

Salles d’Angles liegt inmitten der ersten Hänge der Grande Champagne, einem Premier Cru AOP des Cognacs, und profitiert von der Nähe zur Stadt, während es gleichzeitig die Ruhe des Landes genießt.

Italiano :

Adagiata tra i primi pendii della Grande Champagne, una regione premier cru AOP del cognac, Salles d’Angles gode della vicinanza della città e della serenità della campagna.

Español :

Enclavada entre las primeras laderas de Grande Champagne, región de coñac AOP premier cru, Salles d’Angles disfruta de la proximidad de la ciudad al tiempo que se beneficia de la serenidad del campo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme