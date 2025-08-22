Circuit de la Gée Maigné Sarthe

Circuit de la Gée

Circuit de la Gée 72210 Maigné Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 6300.0 Tarif :

Jolie boucle qui vous permet de découvrir le village fleuri de Maigné et son patrimoine.

English :

Nice loop that allows you to discover the flowered village of Maigné and its heritage.

Deutsch :

Hübsche Schleife, auf der Sie das Blumendorf Maigné und sein Kulturerbe entdecken können.

Italiano :

Un bel giro che permette di scoprire il villaggio fiorito di Maigné e il suo patrimonio.

Español :

Un bonito bucle que permite descubrir el florido pueblo de Maigné y su patrimonio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-21 par eSPRIT Pays de la Loire