Circuit de la Gée Maigné Sarthe

Circuit de la Gée
Circuit de la Gée 72210 Maigné Sarthe Pays de la Loire
Jolie boucle qui vous permet de découvrir le village fleuri de Maigné et son patrimoine.
English :
Nice loop that allows you to discover the flowered village of Maigné and its heritage.
Deutsch :
Hübsche Schleife, auf der Sie das Blumendorf Maigné und sein Kulturerbe entdecken können.
Italiano :
Un bel giro che permette di scoprire il villaggio fiorito di Maigné e il suo patrimonio.
Español :
Un bonito bucle que permite descubrir el florido pueblo de Maigné y su patrimonio.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-21 par eSPRIT Pays de la Loire