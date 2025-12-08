Circuit de la Grande Bar Lesseux Vosges

Circuit de la Grande Bar Lesseux Vosges vendredi 1 mai 2026.

Circuit de la Grande Bar Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de la Grande Bar 88490 Lesseux Vosges Grand Est

Durée : Distance : 8800.0 Tarif :

Circuit de randonnée en moyenne montagne
Lesseux
Distance 8,8 km pour 460 mètres de dénivelé.
Balisage anneau vert.
Difficulté moyenne

http://www.vosges-portes-alsace.fr/   +33 3 29 42 22 22

English :

Mid-mountain hiking trails
Lesseux
Distance: 8.8 km, ascent 460 m.
Marking: green ring.

Deutsch :

Rundwanderung in einem Mittelgebirge
Lesseux
Entfernung: 8,8 km bei 460 m Höhenunterschied.
Markierung: grüner Ring.

Italiano :

Sentieri di media montagna
Lesseux
Distanza: 8,8 km con una salita di 460 metri.
Segnalazione: anello verde.

Español :

Rutas de senderismo de media montaña
Lesseux
Distancia: 8,8 km con un ascenso de 460 metros.
Señalización: anillo verde.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-26 par Système d’information touristique Lorrain