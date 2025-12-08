Circuit de la Grande Bar Lesseux Vosges
Circuit de la Grande Bar Lesseux Vosges vendredi 1 mai 2026.
Circuit de la Grande Bar Adultes A pieds Difficulté moyenne
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de la Grande Bar 88490 Lesseux Vosges Grand Est
Durée : Distance : 8800.0 Tarif :
Circuit de randonnée en moyenne montagne
Lesseux
Distance 8,8 km pour 460 mètres de dénivelé.
Balisage anneau vert.
Difficulté moyenne
http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 42 22 22
English :
Mid-mountain hiking trails
Lesseux
Distance: 8.8 km, ascent 460 m.
Marking: green ring.
Deutsch :
Rundwanderung in einem Mittelgebirge
Lesseux
Entfernung: 8,8 km bei 460 m Höhenunterschied.
Markierung: grüner Ring.
Italiano :
Sentieri di media montagna
Lesseux
Distanza: 8,8 km con una salita di 460 metri.
Segnalazione: anello verde.
Español :
Rutas de senderismo de media montaña
Lesseux
Distancia: 8,8 km con un ascenso de 460 metros.
Señalización: anillo verde.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-26 par Système d’information touristique Lorrain