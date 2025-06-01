Circuit de la grande Saule Falck Moselle

Circuit de la grande Saule Falck Moselle vendredi 1 août 2025.

Circuit de la grande Saule Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de la grande Saule 57550 Falck Moselle Grand Est

Durée : 120 Distance : 8000.0 Tarif :

C’est à Falck, au chemin de fer, que débute votre randonnée. Vous longez de curieuses cavités creusées dans le rocher et réhabilitées pour être mises à disposition des habitants. Ces dernières sont l’un des plus anciens témoignages de l’histoire du village, de l’occupation gallo-romaine à la seigneurie de Warsberg. Vous pénétrez enfin dans la Grande Saule, vaste étendue forestière où vous empruntez de belles allées boisées propices à l’observation de la faune et de la flore. Une liaison de 1,8 km vous permet de rejoindre le village de Merten et la Place du Château depuis la forêt du Eichenwald (carrefour Eichenwald).

https://www.paysboulageois.fr/ +33 3 87 79 52 90

English :

Your hike begins at the Falck railroad station. You’ll pass by some curious cavities dug into the rock and rehabilitated for use by local residents. These are one of the oldest testimonies to the village’s history, from Gallo-Roman occupation to the Warsberg seigniory. Finally, you enter the Grande Saule, a vast expanse of woodland where you can observe the flora and fauna along beautiful wooded paths. A 1.8 km link leads from the Eichenwald forest (carrefour Eichenwald) to the village of Merten and the Place du Château.

Deutsch :

Ihre Wanderung beginnt in Falck an der Eisenbahnlinie. Sie wandern an merkwürdigen Höhlen vorbei, die in den Felsen gegraben und für die Einwohner wieder nutzbar gemacht wurden. Diese sind eines der ältesten Zeugnisse der Geschichte des Dorfes, von der gallo-römischen Besiedlung bis zur Herrschaft von Warsberg. Schließlich betreten Sie die Grande Saule, ein großes Waldgebiet, in dem Sie auf schönen Waldwegen die Flora und Fauna beobachten können. Über eine 1,8 km lange Verbindung gelangen Sie vom Eichenwald aus zum Dorf Merten und zum Schlossplatz (Kreuzung Eichenwald).

Italiano :

La passeggiata inizia a Falck, sulla linea ferroviaria. Passerete accanto a curiose grotte scavate nella roccia e restaurate per l’uso dei residenti locali. Queste grotte sono una delle più antiche testimonianze della storia del villaggio, dall’occupazione gallo-romana alla signoria di Warsberg. Infine, si entra nella Grande Saule, una vasta distesa di boschi dove si trovano bellissimi sentieri alberati ideali per osservare la flora e la fauna. Un collegamento di 1,8 km vi porterà dalla foresta di Eichenwald (incrocio di Eichenwald) al villaggio di Merten e alla Place du Château.

Español :

El paseo comienza en Falck, en la línea de ferrocarril. Pasará junto a unas curiosas cuevas excavadas en la roca y restauradas para uso de los residentes locales. Estas cuevas son uno de los testimonios más antiguos de la historia del pueblo, desde la ocupación galo-romana hasta el señorío de Warsberg. Por último, entrará en la Grande Saule, una vasta extensión boscosa donde encontrará hermosos senderos arbolados ideales para observar la flora y la fauna. Un enlace de 1,8 km le llevará desde el bosque de Eichenwald (cruce de Eichenwald) hasta el pueblo de Merten y la Place du Château.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-28 par Système d’information touristique Lorrain