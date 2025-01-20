Circuit de la grotte à l’Isle Briand Montreuil-sur-Maine Maine-et-Loire

Circuit de la grotte à l’Isle Briand

Circuit de la grotte à l'Isle Briand 49220 Montreuil-sur-Maine Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 9500.0 Tarif :

Ce circuit offre une découverte de deux communes du bord de Mayenne Montreuil-sur-Maine et le Lion d’Angers. Une randonnée au fil de l’eau alternant entre paysage naturel et patrimoine culturel

English :

This tour offers a discovery of two towns on the Mayenne river: Montreuil-sur-Maine and Le Lion d’Angers. A hike along the water alternating between natural landscape and cultural heritage

Deutsch :

Diese Wanderung bietet eine Entdeckungstour durch zwei Gemeinden am Ufer der Mayenne: Montreuil-sur-Maine und Le Lion d’Angers. Eine Wanderung entlang des Wassers, die zwischen Naturlandschaft und Kulturerbe wechselt

Italiano :

Questo percorso permette di scoprire due comuni sulle rive della Mayenne: Montreuil-sur-Maine e Le Lion d’Angers. Una passeggiata lungo l’acqua che alterna paesaggi naturali e patrimonio culturale

Español :

Este sendero propone descubrir dos municipios a orillas del Mayenne: Montreuil-sur-Maine y Le Lion d’Angers. Un paseo por el agua alternando paisajes naturales y patrimonio cultural

