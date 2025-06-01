Circuit de la Haute-Planche Plancher-les-Mines Haute-Saône

Circuit de la Haute-Planche vendredi 1 août 2025.

Circuit de la Haute-Planche Raquettes Facile

Circuit de la Haute-Planche 70290 Plancher-les-Mines Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 8900.0

Le circuit raquette du tour de La Planche des Belles Filles vous offre l’opportunité de découvrir un milieu sauvage préservé au coeur de la Réserve Naturelle des Ballons Comtois. Pour profiter pleinement de ce circuit, restez uniquement sur les chemins balisés. Il est interdit d’en sortir afin de préserver les milieux et la quiétude des animaux.

+33 9 72 97 73 86

English :

The Tour de La Planche des Belles Filles snowshoe trail offers you the opportunity to discover a preserved wilderness in the heart of the Ballons Comtois Nature Reserve. To make the most of this tour, stay on the marked paths only. To preserve the environment and the peace and quiet of the animals, it is forbidden to leave them.

Deutsch :

Die Schneeschuhwanderung auf der Tour de La Planche des Belles Filles bietet Ihnen die Möglichkeit, eine geschützte Wildnis im Herzen des Naturschutzgebiets Ballons Comtois zu entdecken. Um diese Tour in vollen Zügen genießen zu können, sollten Sie nur auf den markierten Wegen bleiben. Es ist verboten, die Wege zu verlassen, um die Umwelt und die Ruhe der Tiere zu schützen.

Italiano :

Il Tour de La Planche des Belles Filles vi offre la possibilità di scoprire una natura incontaminata nel cuore della Riserva Naturale Ballons Comtois. Per approfittare al massimo di questo tour, è necessario rimanere esclusivamente sui sentieri segnalati. È vietato uscire da questi sentieri per preservare l’ambiente e la tranquillità degli animali.

Español :

El Tour de La Planche des Belles Filles le ofrece la posibilidad de descubrir una naturaleza virgen en el corazón del Parque Natural de Ballons Comtois. Para disfrutar al máximo de este recorrido, permanezca únicamente en los senderos señalizados. Está prohibido salir de estos senderos para preservar el medio ambiente y la tranquilidad de los animales.

