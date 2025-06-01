Circuit de la Hazelle Col d’Asson Luvigny Vosges

Circuit de la Hazelle Col d’Asson Luvigny Vosges vendredi 1 août 2025.

Circuit de la Hazelle Col d’Asson Adultes A pieds Difficile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de la Hazelle Col d’Asson Parking du Village 88110 Luvigny Vosges Grand Est

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Depuis Raon l’Etape, suivre la direction de Luvigny. Suivre le balisage « triangle rouge » puis « disque rouge » et « chevalet bleu ». Du centre, monter la rue Basse des Loges pour entrer en forêt et rejoindre la route forestière reliant Raon sur Plaine à Vexaincourt, balisé « disque jaune ».

De là, suivre l’indication de prise du sentier du Garde Bernard balisé « triangle rouge », montée régulière du sentier qui traverse deux routes forestières pour atteindre les roches de la Hazelle.

Du carrefour de sentiers en X, prendre le sentier balisé « disque rouge » passant par le Dolmen de la Hazelle, d’origine préhistorique et montant régulièrement au Col Pourrio. De là, redescendre vers le Col d’Asson par le sentier balisé « chevalet bleu ».

Du carrefour sous le col d’Asson, possibilité de faire un aller-retour pour découvrir les rochers d’Asson et ceux des Hauts-Champs. Du col d’Asson, descendre le sentier en lacets sur Luvigny pour aboutir au point de départ.

Difficile

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 032422222

English :

From Raon l’Etape, follow signs for Luvigny. Follow the « red triangle » signs, then the « red disk » and « blue easel » signs. From the center, go up Rue Basse des Loges to enter the forest and join the forest road linking Raon sur Plaine to Vexaincourt, marked « disque jaune ».

From here, follow the signs for the Garde Bernard pathway, marked « triangle rouge ». The path climbs steadily, crossing two forest roads to reach the Hazelle rocks.

From the X junction, take the path marked « disque rouge », passing the prehistoric Dolmen de la Hazelle and climbing steadily to the Col Pourrio. From there, descend to Col d’Asson along the blue signposted path.

From the crossroads below the Col d’Asson, you can make a round trip to discover the Asson and Hauts-Champs rock formations. From the Col d’Asson, take the winding path down to Luvigny and back to the starting point.

Deutsch :

Von Raon l’Etape aus folgen Sie der Richtung Luvigny. Folgen Sie der Markierung « rotes Dreieck », dann « rote Scheibe » und « blauer Bock ». Vom Zentrum aus steigen Sie die Rue Basse des Loges hinauf, um in den Wald zu gelangen und auf die Forststraße zu treffen, die Raon sur Plaine mit Vexaincourt verbindet und mit der Markierung « gelbe Scheibe » versehen ist.

Von hier aus folgen Sie dem Hinweis zur Aufnahme des mit « rotem Dreieck » markierten Pfads des Garde Bernard. Der Pfad steigt stetig an und überquert zwei Forststraßen, um die Felsen von La Hazelle zu erreichen.

Von der X-förmigen Wegkreuzung nehmen Sie den mit « roter Scheibe » markierten Pfad, der an dem Dolmen de la Hazelle vorbeiführt, der prähistorischen Ursprungs ist und stetig zum Col Pourrio ansteigt. Von dort aus steigen Sie auf dem mit « blauer Staffelei » markierten Weg zum Col d’Asson hinab.

Von der Kreuzung unter dem Col d’Asson können Sie hin und zurück wandern, um die Felsen von Asson und die Felsen von Hauts-Champs zu entdecken. Vom Col d’Asson aus gehen Sie den Weg in Serpentinen hinunter nach Luvigny und gelangen so zum Ausgangspunkt.

Italiano :

Da Raon l’Etape, seguire le indicazioni per Luvigny. Seguire i cartelli « triangolo rosso », poi « disco rosso » e « cavalletto blu ». Dal centro, risalendo la Rue Basse des Loges, si entra nel bosco e si imbocca la strada forestale che collega Raon sur Plaine a Vexaincourt, segnalata con il « disco giallo ».

Da qui si seguono le indicazioni per il sentiero Garde Bernard, segnalato come « triangolo rosso », che sale costantemente, attraversando due strade forestali, fino a raggiungere le rocce di Hazelle.

Dall’incrocio di sentieri a X, prendere il sentiero segnalato come « disco rosso », passando accanto al preistorico Dolmen de la Hazelle e salendo costantemente fino al Col Pourrio. Da qui si scende al Col d’Asson lungo il sentiero segnalato in blu.

Dal bivio sotto il Col d’Asson, si può fare un giro per esplorare le rocce di Asson e le rocce di Hauts-Champs. Dal Col d’Asson, il sentiero tortuoso scende a Luvigny e torna al punto di partenza.

Español :

Desde Raon l’Etape, siga las indicaciones hacia Luvigny. Siga las señales del « triángulo rojo », después las del « disco rojo » y las del « caballete azul ». Desde el centro, suba por la Rue Basse des Loges para entrar en el bosque e incorporarse a la carretera forestal que une Raon sur Plaine con Vexaincourt, señalizada con el « disco amarillo ».

A partir de aquí, siga las indicaciones del sendero de Garde Bernard, señalizado con el « triángulo rojo ». El sendero asciende de forma constante, atravesando dos caminos forestales para llegar a las rocas de Hazelle.

En el cruce X de senderos, tome el sendero señalizado con el « disco rojo », pase por el Dolmen prehistórico de la Hazelle y ascienda sin cesar hasta el Col Pourrio. Desde aquí, descender al Col d’Asson por el sendero azul señalizado.

Desde el cruce bajo el Col d’Asson, puede dar una vuelta para descubrir las rocas de Asson y las de Hauts-Champs. Desde el Col d’Asson, descienda por el camino sinuoso hasta Luvigny y regrese al punto de partida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-02 par Système d’information touristique Lorrain