Circuit de la madone Falck Moselle

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de la madone 57550 Falck Moselle Grand Est

Durée : 90 Distance : 4700.0 Tarif :

Au départ, à l’aire de pique-nique de Saint Christophe, vous pouvez vous préparer et vous restaurer avant de vous lancer sur cette balade dans une forêt habitée par des croyances autour des saints et de la Madone. Plusieurs statues et des reconstitution de la grotte de Lourdes sont à découvrir. Construite par les mineurs en 1866, la grotte de la Madone du Langenberg est visitée par de nombreux pèlerins de toute la région.

English :

At the start, at the picnic area of Saint Christophe, you can prepare and eat before embarking on this walk in a forest inhabited by beliefs around the saints and the Madonna. Several statues and reconstructions of the cave of Lourdes are to be discovered. Built by the miners in 1866, the cave of the Madonna of Langenberg is visited by many pilgrims from all over the region.

Deutsch :

Am Startpunkt, dem Picknickplatz von Saint Christophe, können Sie sich vorbereiten und stärken, bevor Sie sich auf diese Wanderung durch einen Wald begeben, der von Glaubensvorstellungen rund um Heilige und die Madonna bewohnt wird. Mehrere Statuen und Rekonstruktionen der Grotte von Lourdes sind zu entdecken. Die 1866 von den Bergleuten erbaute Madonnengrotte auf dem Langenberg wird von zahlreichen Pilgern aus der ganzen Region besucht.

Italiano :

Alla partenza, presso l’area picnic di Saint Christophe, è possibile prepararsi e mangiare prima di intraprendere questa passeggiata in un bosco abitato da credenze sui santi e sulla Madonna. Si possono scoprire diverse statue e ricostruzioni della grotta di Lourdes. Costruita dai minatori nel 1866, la grotta della Madonna di Langenberg è visitata da molti pellegrini provenienti da tutta la regione.

Español :

Al principio, en el merendero de Saint Christophe, podrá prepararse y comer antes de emprender este paseo por un bosque habitado por creencias sobre los santos y la Virgen. Se pueden descubrir varias estatuas y reconstrucciones de la gruta de Lourdes. Construida por los mineros en 1866, la cueva de la Virgen de Langenberg es visitada por numerosos peregrinos de toda la región.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-28 par Système d’information touristique Lorrain