Circuit de la Madone Removille Vosges

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de la Madone rue de la Fontaine 88170 Removille Vosges Grand Est

Ce circuit vous emmène dans un village de l’ancien duché de Lorraine appelé Removille et nommé dans un titre de l’abbaye de Saint-Martin de Metz de 946. Il est fort probable aussi que c’est de Removille dont il est parlé dans un titre de l’abbaye de Bleurville sous le nom de Romaldi-Villa et dans un autre de 1116 pour le prieuré de Châtenois.

Au cours de votre balade, vous pourrez y découvrir l’église Notre-Dame datant du XVIème et XVIIème siècle, la chapelle Saint-Nicolas de 1598 et des croix au sein du village du XVIème siècle.

Sans oublier la statue de la Madone en marbre offerte par la Duchesse de la Force de 1861 située sur son plateau et qui donne un point de vue sur ce village.

Balisage anneau rouge

Facile

+33 3 29 06 41 03

English :

This tour takes you to a village in the former duchy of Lorraine called Removille, named in a 946 title of the abbey of Saint-Martin de Metz. It is also likely that Removille is mentioned in a title of the abbey of Bleurville under the name of Romaldi-Villa, and in another of 1116 for the priory of Châtenois.

As you stroll through the village, you’ll come across the Notre-Dame church dating from the 16th and 17th centuries, the Saint-Nicolas chapel dating from 1598, and crosses in the village dating from the 16th century.

And don’t forget the marble statue of the Madonna, donated by the Duchesse de la Force in 1861, which stands on its plateau and provides a view of the village.

Marking: red ring

Deutsch :

Dieser Rundgang führt Sie in ein Dorf im ehemaligen Herzogtum Lothringen mit dem Namen Removille, das in einer Urkunde der Abtei Saint-Martin de Metz aus dem Jahr 946 genannt wird. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass es Removille ist, das in einer Urkunde der Abtei von Bleurville unter dem Namen Romaldi-Villa und in einer anderen aus dem Jahr 1116 für das Priorat von Châtenois erwähnt wird.

Auf Ihrem Spaziergang können Sie die Kirche Notre-Dame aus dem 16. und 17. Jahrhundert, die Kapelle Saint-Nicolas aus dem Jahr 1598 und die Kreuze innerhalb des Dorfes aus dem 16.

Nicht zu vergessen die Marmorstatue der Madonna, die von der Herzogin de la Force aus dem Jahr 1861 gestiftet wurde und sich auf ihrem Plateau befindet, von dem aus man einen Blick auf das Dorf hat.

Markierung: roter Ring

Italiano :

Questo itinerario conduce a un villaggio dell’ex ducato di Lorena chiamato Removille, nominato in un titolo del 946 dell’abbazia di Saint-Martin de Metz. È anche molto probabile che Removille sia menzionato in un titolo dell’abbazia di Bleurville con il nome di Romaldi-Villa e in un altro del 1116 per il priorato di Châtenois.

Durante la passeggiata, potrete scoprire la chiesa di Notre-Dame del XVI e XVII secolo, la cappella di Saint-Nicolas del 1598 e le croci del villaggio risalenti al XVI secolo.

Da non dimenticare la statua in marmo della Madonna donata dalla Duchesse de la Force nel 1861, che si erge sul suo altopiano e offre una vista sul villaggio.

Segnaletica: anello rosso

Español :

Esta ruta le llevará a un pueblo del antiguo ducado de Lorena llamado Removille, nombrado en un título de 946 de la abadía de Saint-Martin de Metz. También es muy probable que Removille se mencione en un título de la abadía de Bleurville con el nombre de Romaldi-Villa y en otro de 1116 para el priorato de Châtenois.

Durante su paseo, podrá descubrir la iglesia de Notre-Dame de los siglos XVI y XVII, la capilla de Saint-Nicolas de 1598 y las cruces del pueblo del siglo XVI.

Sin olvidar la estatua de mármol de la Madonna, donada por la duquesa de la Force en 1861, que se alza en la meseta y ofrece una vista del pueblo.

Señalización: anillo rojo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-31 par Système d’information touristique Lorrain