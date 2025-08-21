Circuit de la Madonne Mailly Saône-et-Loire

Circuit de la Madonne En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Circuit de la Madonne Église Saint-Laurent, rue du Bourg 71340 Mailly Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12000.0

Au départ de Mailly, cette balade vous mènera au cœur du bocage Brionnais, idéal pour prendre un bol d’air en pleine nature, vous passerez par Saint-Bonnet-de-Cray et ferez ensuite une halte à Fleury-la-Montagne.

https://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

Starting from Mailly, this walk will lead you to the heart of the Brionnais bocage, ideal to take a breath of fresh air in the middle of nature, you will pass by Saint-Bonnet-de-Cray and then make a stop at Fleury-la-Montagne.

Deutsch :

Von Mailly aus führt Sie diese Wanderung ins Herz der Bocage Brionnais, ideal zum Durchatmen inmitten der Natur. Sie kommen durch Saint-Bonnet-de-Cray und machen dann in Fleury-la-Montagne Halt.

Italiano :

Partendo da Mailly, questa passeggiata vi porterà nel cuore del bocage del Brionnais, ideale per una boccata d’aria fresca in mezzo alla natura, passerete per Saint-Bonnet-de-Cray e poi farete una sosta a Fleury-la-Montagne.

Español :

Partiendo de Mailly, este paseo le llevará al corazón del bocage brionés, ideal para respirar aire puro en plena naturaleza, pasará por Saint-Bonnet-de-Cray y luego hará una parada en Fleury-la-Montagne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-14 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data