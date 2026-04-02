Circuit de la Maladrerie Gravigny Eure

Circuit de la Maladrerie

Circuit de la Maladrerie 27930 Gravigny Eure Normandie

Durée : Distance : 5500.0 Tarif :

Recette pour une bonne balade prenez une pincée de chemins en forêt, saupoudrez de quelques berges d’une rivière folle, ajoutez deux doigts de culture et de patrimoine.

Vous obtenez le circuit de la Maladrerie, un itinéraire idéal à pratiquer en famille. Assez court et facile, il sillonne les collines et bois de Gravigny, avant de retrouver la ville en suivant l’Iton jusqu’à la Maladrerie Saint-Nicolas.

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English : Circuit de la Maladrerie

Recipe for a nice walk: take a pinch of forest paths, sprinkle with the banks of a crazy river, and add a drop of culture and heritage.

Mix and you will get the Maladrerie Trail, an ideal walk for the whole family. It is a short and easy walk in the hills and woods of Gravigny before going back into town following the river Iton up to the Maladrerie Saint Nicolas, a former leprosarium.

Deutsch :

Rezept für einen guten Spaziergang: Nehmen Sie eine Prise Waldwege, streuen Sie ein paar Ufer eines verrückten Flusses darüber und fügen Sie zwei Fingerbreit Kultur und Kulturerbe hinzu

Das Ergebnis ist der Maladrerie-Rundweg, eine ideale Route für die ganze Familie. Er führt durch die Hügel und Wälder von Gravigny, bevor er entlang des Iton bis zur Maladrerie Saint-Nicolas zurück in die Stadt führt.

Italiano :

La ricetta per una buona passeggiata: prendete un pizzico di sentieri boschivi, spruzzate qualche sponda di un fiume selvaggio, aggiungete due dita di cultura e patrimonio.

Il risultato è il sentiero della Maladrerie, ideale per tutta la famiglia. Abbastanza breve e facile, si snoda tra le colline e i boschi di Gravigny, prima di tornare in città lungo il fiume Iton fino alla Maladrerie Saint-Nicolas.

Español :

Receta para un buen paseo: tome una pizca de senderos forestales, espolvoree unas orillas de un río salvaje, añada dos dedos de cultura y patrimonio.

El resultado es el sendero de la Maladrerie, ideal para toda la familia. Bastante corto y fácil, serpentea por las colinas y bosques de Gravigny, antes de regresar a la ciudad por el río Iton hasta la Maladrerie Saint-Nicolas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-18 par Normandie Tourisme