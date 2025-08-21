Circuit de la Marche La Petite-Marche Allier

Circuit de la Marche

Circuit de la Marche Place de l’église 03420 La Petite-Marche Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez le village de la Petite-Marche, ancien site défensif dominant le Cher.

http://www.montlucon-tourisme.fr/ +33 4 70 05 11 44

English :

Discover the village of Petite-Marche, an ancient defensive site overlooking the Cher.

Deutsch :

Entdecken Sie das Dorf La Petite-Marche, eine ehemalige Verteidigungsanlage, die den Fluss Cher überragt.

Italiano :

Scoprite il villaggio di Petite-Marche, antico sito difensivo affacciato sullo Cher.

Español :

Descubra el pueblo de Petite-Marche, un antiguo emplazamiento defensivo que domina el Cher.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-02 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme