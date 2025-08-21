Circuit de la Marche La Petite-Marche Allier
Circuit de la Marche La Petite-Marche Allier vendredi 1 mai 2026.
Circuit de la Marche
Circuit de la Marche Place de l’église 03420 La Petite-Marche Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Découvrez le village de la Petite-Marche, ancien site défensif dominant le Cher.
http://www.montlucon-tourisme.fr/ +33 4 70 05 11 44
English :
Discover the village of Petite-Marche, an ancient defensive site overlooking the Cher.
Deutsch :
Entdecken Sie das Dorf La Petite-Marche, eine ehemalige Verteidigungsanlage, die den Fluss Cher überragt.
Italiano :
Scoprite il villaggio di Petite-Marche, antico sito difensivo affacciato sullo Cher.
Español :
Descubra el pueblo de Petite-Marche, un antiguo emplazamiento defensivo que domina el Cher.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-02 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme