Circuit de la Meuzelle Chambérat Allier

Circuit de la Meuzelle 3 Rue de l’École 03370 Chambérat Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Ce grand circuit vallonné vous emmène découvrir les gorges de la Meuzelle. Chambérat, célèbre depuis la nuit des temps pour sa Foire, l’est aussi pour son fromage.

https://www.cc-pays-huriel.com/ +33 4 70 51 63 36

This large, hilly circuit takes you through the Meuzelle gorges. Chambérat, famous since time immemorial for its fair, is also famous for its cheese.

Auf dieser großen, hügeligen Strecke können Sie die Schluchten von Meuzelle entdecken. Chambérat, das seit Urzeiten für seinen Jahrmarkt berühmt ist, ist auch für seinen Käse bekannt.

Questo percorso lungo e ondulato attraversa le gole della Meuzelle. Chambérat, famosa da tempo immemorabile per la sua fiera, è anche famosa per il suo formaggio.

Este largo y ondulado recorrido atraviesa las gargantas del Meuzelle. Chambérat, famoso desde tiempos inmemoriales por su feria, también lo es por su queso.

