Circuit de la mine Saint-Jean d'Anozel Saulcy-sur-Meurthe Vosges
Circuit de la mine Saint-Jean d’Anozel Adultes A pieds Facile
Circuit de la mine Saint-Jean d’Anozel 88580 Saulcy-sur-Meurthe Vosges Grand Est
Durée : Distance : 3500.0 Tarif :
Circuit de randonnée en moyenne montagne
Col d’Anozel Saulcy-sur-Meurthe
Distance 3,5 km pour 70 mètres de dénivelé.
Balisage anneau rouge.
Facile
http://www.vosges-portes-alsace.fr/
English :
Mid-mountain hiking trail
Col d’Anozel Saulcy-sur-Meurthe
Distance: 3.5 km with 70 m ascent.
Marking: red ring.
Deutsch :
Rundwanderung in einem Mittelgebirge
Col d’Anozel Saulcy-sur-Meurthe
Entfernung: 3,5 km bei 70 m Höhenunterschied.
Markierung: roter Ring.
Italiano :
Sentiero di media montagna
Col d’Anozel Saulcy-sur-Meurthe
Distanza: 3,5 km con un dislivello di 70 metri.
Segnaletica: anello rosso.
Español :
Senderismo de media montaña
Col d’Anozel Saulcy-sur-Meurthe
Distancia: 3,5 km con un desnivel de 70 metros.
Señalización: anillo rojo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Système d’information touristique Lorrain